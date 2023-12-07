Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» построили сети для образовательного кластера авиационного техникума им. А.Д. Швецова, который возводится в центре Перми - в квадрате, образуемом улицами Горького, Екатерининской, 25 Октября и Луначарского Это будет одно из профильных учебных заведений для отечественной отрасли двигателестроения.

Для исполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели масштабные работы по обновлению распределительных устройств 0,4/6 кВ в РП-6. Там же были установлены два новых трансформатора мощностью 1,25 МВА каждый. Комплекс проведенных мероприятий позволил обеспечить выдачу запрошенной образовательным учреждением мощности в объеме 1 300 кВт.

В будущем новом учебном корпусе техникума разместятся мастерские универсальных станков и станков с ЧПУ, веб-дизайна, IT-решений и другой направленности. Тут же оборудуют лаборатории технической механики, литейного производства, аддитивных технологий, мобильной робототехники и полигон для испытания продукции. Всего под новые аудитории будет отведено 8770 квадратных метров площади.

Уже возведено семиэтажное общежитие на 418 мест на улице Екатерининской. Проводится также реставрация главного корпуса.