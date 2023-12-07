Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Модернизация
  • Энергетики филиала "Россети Урал"- "Пермэнерго" создали электросетевой комплекс для нового образовательного кластера в Перми

Энергетики филиала "Россети Урал"- "Пермэнерго" создали электросетевой комплекс для нового образовательного кластера в Перми

7 декабря 2023, 13:45 267 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» построили сети для образовательного кластера авиационного техникума им. А.Д. Швецова, который возводится в центре Перми - в квадрате, образуемом улицами Горького, Екатерининской, 25 Октября и Луначарского Это будет одно из профильных учебных заведений для отечественной отрасли двигателестроения.

Для исполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики провели масштабные работы по обновлению распределительных устройств 0,4/6 кВ в РП-6. Там же были установлены два новых трансформатора мощностью 1,25 МВА каждый. Комплекс проведенных мероприятий позволил обеспечить выдачу запрошенной образовательным учреждением мощности в объеме 1 300 кВт.

В будущем новом учебном корпусе техникума разместятся мастерские универсальных станков и станков с ЧПУ, веб-дизайна, IT-решений и другой направленности. Тут же оборудуют лаборатории технической механики, литейного производства, аддитивных технологий, мобильной робототехники и полигон для испытания продукции. Всего под новые аудитории будет отведено 8770 квадратных метров площади.

Уже возведено семиэтажное общежитие на 418 мест на улице Екатерининской. Проводится также реставрация главного корпуса.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
07.12.2023
Более 3,5 тысячи номеров планируют создать на территории круглогодичного морского курорта в Приморье
07.12.2023
Бочкарёв: Бизнес-хаб появится в деревне Столбово Новой Москвы
07.12.2023
Магистральный водовод обеспечит питьевой водой 900 тысяч человек в Дагестане
07.12.2023
Конкурс на возведение энергогенерации на Дальнем Востоке состоится после 1 июля 2024 года
07.12.2023
Режкабель продолжает модернизировать производство
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно