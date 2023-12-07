5 декабря на площадке КВЦ «Патриот» прошел 11-й итоговый форум «Молодой специалист – строитель будущего», организованный Министерством строительства и ЖКХ РФ и Правительством Московской области.

Компания TDM ELECTRIC традиционно выступила партнером форума и провела круглый стол для студентов из профильных вузов и колледжей под говорящим названием «Большой электротехнический бизнес. Компетенции молодого специалиста».

Директор по качеству TDM ELECTRIC Сергей Пригожин поговорил с молодыми специалистами на тему качества электротехнических изделий, используемых в ходе проведения любых строительных работ. Рассказал о собственной лаборатории компании, в которой квалифицированные специалисты проводят испытания по проверке качества всей электротехнической продукции.

«Лабораторное дело - это престижное направление для работы на сегодняшний день. Такие специалисты высоко ценятся на рынке в отрасли. Мы, в свою очередь, готовы принимать на работу в компанию выпускников с профильным образованием и помогать им развиваться и выстраивать карьеру!» - поделился эксперт.

Елена Грачева – Директор по персоналу TDM ELECTRIC раскрыла тему профессиональных навыков и компетенций для молодого работника, рассказала об открытых и перспективных направлениях работы в компании.

«Организованное Минстроем РФ взаимодействие крупнейших компаний строительной индустрии с учащимися профильных строительных колледжей и вузов имеет благородную и дальновидную цель. Компания TDM ELECTRIC полностью разделяет этот посыл, поэтому мы, с удовольствием, принимаем участие в Форуме. Тема нашего круглого стола «Большой электротехнический бизнес. Компетенции молодого специалиста» выбрана неспроста и несет в себе глубокий смысл – мы поговорили о механизмах выстраивания карьеры молодым специалистом в электротехнической отрасли, сформировали у студентов понимание об открывающихся перспективах реализации их потенциала в большом количестве интересных и перспективных направлений работы. К тому же, сейчас на рынке труда существует высокой спрос на профильных отраслевых специалистов, а уровень заработных плат высок. Возможности построения карьеры в компании TDM ELECTRIC нашли широкий отклик у студентов: было задано множество дополнительных вопросов, многие ребята планируют проходить практику у нас, а мы такую возможность предоставляем!» - прокомментировала Елена Грачева.

Ранее на форуме в Казани 23 ноября, Директор по связям с органами государственной власти и общественностью компании TDM ELECTRIC

Дмитрий Зорин дал комментарий о работе с молодыми специалистами: