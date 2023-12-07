Конкурсный отбор на строительство новой генерации на Дальнем Востоке состоится после его присоединения к ценовой зоне энергорынка, которое предварительно запланировано на 1 июля 2024 года, сообщил журналистам замглавы Минэнерго России Павел Сниккарс.

"По востоку все будет зависеть от того, что должно появиться юридическое право проводить эти конкурсы. Это право появится после принятия решения о введении рыночного ценообразования на востоке с 1 июля 2024 года. Как только это постановление вступит в силу, можно проводить конкурсы", - сказал он.

В сентябре 2022 года министр энергетики России Николай Шульгинов выступил с предложением о расширении второй ценовой зоны оптового энергорынка путем присоединения Дальнего Востока вместо создания третьей ценовой зоны. Либерализация цен в неценовых зонах изначально была запланирована на ноябрь 2023 года. Позднее сроки были сдвинуты на 1 января 2024 года с учетом доработки нормативно-правовых изменений. В сентябре сообщалось, что запуск рынка электроэнергии на Дальнем Востоке могут сдвинуть с января 2024 года на начало июля.

Сниккарс также сообщил, что 8 декабря состоится заседание правительственной комиссии, где будут утверждены технические требования для строительства новой генерации на юго-востоке Сибири.

"Там же будет доложена текущая ситуация прохождения режима в Единой энергосистеме, по объединенной зоне юга и по Дальнему Востоку. Соответственно, технические требования по югу и Дальнему Востоку будут выноситься на следующее заседание правительственной комиссии", - отметил замглавы Минэнерго.

Ранее сообщалось, что прогнозный дефицит электроэнергии на юго-востоке Сибири составляет 1,2 ГВт, в ОЭС Востока - порядка 1,4 ГВт, в юго-западной части ОЭС Юга - 857-943 МВт.