RusCable Live с гордостью представляет Вам новый продукт на рынке - Cable Vision Pro! Это уникальная точка зрения на рынок кабеля, энергетики и электротехники, которая позволит увидеть то, что обычно скрыто. Настоящая виртуальная дополненная реальность! Каждую неделю в формате RusCable Live! Это, конечно, шутка. Отчасти шутка. Ведь кабельная точка зрения действительно существует. Смотреть на мир как кабельщик не просто. Но мало смотреть. Надо видеть! В этом кабельщикам помогают системы машинного зрения.

В гостях эфира Виктор Харченко, руководитель компании ПИН-Программная интеграция. Поговорим о современных решениях в области машинного зрения применительно к кабельному бизнесу. Как увидеть невидимое и сделать самого внимательного сотрудника ОТК? А главное, как это уже внедряется и сколько стоит? Будет интересно!

Еще обсудим VR-технологии и тренажеры для кабельщиков, обсудим инсайты с прошедшего собрания правления Ассоциации "Электрокабель" и начнем подводить итоги года. Для кабельщиков, полимерщиков и поставщиков оборудования. Кто обновился, кто открылся, а кто купил или продал заводы - обсудим в прямом эфире.

В эфире будут и постоянные рубрики: "главные новости недели", "инспекция по соцсетям" и, конечно, розыгрыш подарка, анонсы обновлений и лучшего контента. Не пропустите. Начнем, как обычно, в 11:00 и услышимся в подкастах на Kabel.FM!