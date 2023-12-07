На Салаватской ТЭЦ Башкирской генерирующей компании в период проведения капитального ремонта парового котла № 14 типа ТГМ-151Б реализовали инвестиционный проект по полной замене конвективного пароперегревателя I и II ступени с коллекторами и трубами подвесной системы. Проект включал в себя разработку проектной документации с получением положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, поставку оборудования и материалов ООО «БЗЭО» и выполнение строительно-монтажных работ силами ООО «СЭРК». Увеличенная толщина стенок вновь смонтированных змеевиков с 4,0 мм до 4,5 мм увеличит ресурс эксплуатации конвективного пароперегревателя и повысит надёжность котлоагрегата.

Также подходит к завершению модернизация каркаса и обмуровки парового котла с применением современных материалов. В результате увеличения герметичности и плотности обмуровки снизятся тепловые потери через корпус котлоагрегата, уменьшится количество попадания наружных воздушных масс в систему дымовых газов и увеличится КПД котла. Работы выполняет персонал подрядных организаций ООО «СЭРК» и АО «МК ЦЭТИ».

Паровой котёл № 14 Салаватской ТЭЦ был выведен на капитальный ремонт с 1 марта, срок завершения работ согласно графику – 30 декабря 2023 года.