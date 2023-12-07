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Восточно-Сибирская железная дорога завершила первый этап реконструкции станции Большой Луг в Иркутской области

7 декабря 2023, 16:45 101 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: company.rzd.ru

Фото: company.rzd.ru

На Восточно-Сибирской железной дороге завершился первый этап реконструкции станции Большой Луг. Она является одним из ключевых звеньев по увеличению пропускной способности одного из самых сложных горно-перевальных участков Транссибирской магистрали Большой Луг – Слюдянка протяженностью 83 км.

Проект реализуется в рамках мероприятий по развитию пропускных и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

В ходе первого этапа выполнены работы по отсыпке 2 тыс. кубометров земляного полотна и замене пролетных строений железнодорожного моста. Уложено 121 км кабелей сигнализации и связи, установлено 72 опоры и смонтировано 1,2 км контактной сети, произведена укладка 12 стрелочных переводов.

Второй этап развития, намеченный на 2024 год, предусматривает строительство двух приемоотправочных путей и удлинение действующих.

Реконструкция позволит формировать сдвоенные поезда и составы повышенной массы в пределах одной станции и в условиях растущих объемов грузовых перевозок.

Модернизация станции Большой Луг будет проходить до 2025 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

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Метки: РЖД, БАМ, ТРАНССИБ
Отрасль: Строительство 

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