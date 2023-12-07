С начала 2023 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» приняли на обслуживание 13 бесхозяйных электросетевых объектов. В их числе девять трансформаторных подстанций и три воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ, расположенные в Выселковском, Кореновском и Тбилисском районах Краснодарского края.

Консолидированное электросетевое имущество преимущественно снабжает электроэнергией жителей частного сектора, многоквартирных домов, а также социально значимые объекты: школу, дом для детей-сирот, а также коммунальную инфраструктуру.

Бесхозяйные энергообъекты зачастую не имеют собственника или их собственник неизвестен, либо отказался от права собственности. Зачастую они находятся в неудовлетворительном состоянии, что становится причиной регулярных нештатных ситуаций в электросетевом комплексе и является одним из факторов роста потерь электроэнергии и снижения качества электроснабжения. Кроме того, такие энергообъекты могут угрожать здоровью и жизни окружающих.

Принимая имущество на баланс, специалисты Усть-Лабинских электрических сетей анализируют техническое состояние энергообъектов и приводят его к нормативному для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. Такие меры гарантируют качественное предоставление услуг потребителям. Также в рамках программы консолидации филиал активно принимает на баланс объекты электросетевого комплекса, которые закреплены за организациями или частными лицами, неспособными обеспечить надлежащее обслуживание данных объектов.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).