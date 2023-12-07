Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Кубань" приняла на обслуживание 13 бесхозяйных энергообъектов в усть-лабинском энергорайоне

7 декабря 2023, 18:00 417 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
Авторы и источники / Правообладателям

С начала 2023 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» приняли на обслуживание 13 бесхозяйных электросетевых объектов. В их числе девять трансформаторных подстанций и три воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ, расположенные в Выселковском, Кореновском и Тбилисском районах Краснодарского края.

Консолидированное электросетевое имущество преимущественно снабжает электроэнергией жителей частного сектора, многоквартирных домов, а также социально значимые объекты: школу, дом для детей-сирот, а также коммунальную инфраструктуру.

Бесхозяйные энергообъекты зачастую не имеют собственника или их собственник неизвестен, либо отказался от права собственности. Зачастую они находятся в неудовлетворительном состоянии, что становится причиной регулярных нештатных ситуаций в электросетевом комплексе и является одним из факторов роста потерь электроэнергии и снижения качества электроснабжения. Кроме того, такие энергообъекты могут угрожать здоровью и жизни окружающих.

Принимая имущество на баланс, специалисты Усть-Лабинских электрических сетей анализируют техническое состояние энергообъектов и приводят его к нормативному для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации. Такие меры гарантируют качественное предоставление услуг потребителям. Также в рамках программы консолидации филиал активно принимает на баланс объекты электросетевого комплекса, которые закреплены за организациями или частными лицами, неспособными обеспечить надлежащее обслуживание данных объектов.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, КОНСОЛИДАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
07.12.2023
"Россети Московский регион" обеспечивают мощностью индустриальный парк на востоке Подмосковья
07.12.2023
Николай Шульгинов провёл рабочее совещание по вопросам развития электросетевого комплекса Севастополя
07.12.2023
Николай Шульгинов провёл совещание о ходе строительства ПГУ-ТЭС Ударная
07.12.2023
Правительство запускает новую кредитную программу для реализации проектов технологического суверенитета
07.12.2023
Энергетики филиала "Россети Урал"- "Пермэнерго" создали электросетевой комплекс для нового образовательного кластера в Перми
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно