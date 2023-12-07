"Россети Кубань" установила две тысячи птицезащитных устройств

Компания «Россети Кубань» с начала 2023 года установила более двух тыс. устройств для защиты птиц (ПЗУ) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Эти мероприятия является одним из направлений экологической политики компании, которые реализуются в рамках ESG-стратегии и направлены на сохранение популяции пернатых, повышение надежности электроснабжения потребителей.

Места для установки птицезащитных устройств определяются энергетиками на основе рекомендаций орнитологов. В Краснодарском крае и Республике Адыгея в первую очередь оборудуются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам, природным заповедникам и заказникам.

Особое внимание уделяется размещению ПЗУ на энергообъектах, расположенных в курортной зоне Черноморского побережья и Приазовья, где линии электропередачи нередко привлекают чаек. Больше всего птицезащитных устройств установлено в этом году на линиях электропередачи в зонах обслуживания Ленинградского, Сочинского, Тимашевского филиалов «Россети Кубань».

Существует несколько типов защитных устройств. Сейчас в зоне ответственности компании «Россети Кубань» в основном применяются антиприсадочные и барьерные. Первые затрудняют посадку и гнездование птиц вблизи находящихся под напряжением объектов, вторые – защищают от непосредственного контакта с гирляндами изоляторов и иными потенциально опасными для пернатых элементами ЛЭП, подстанций, вынуждают птиц искать более безопасные места для отдыха и гнездования.

Оснащение воздушных ЛЭП специальными защитными устройствами необходимо для предотвращения гибели птиц от воздействия электрической дуги и тока, а также снижения количества технологических нарушений, связанных с жизнедеятельностью пернатых, которые выбирают опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования. Наряду с важной экологической функцией эти меры позволяют повышать надежность электроснабжения потребителей.