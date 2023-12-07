Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по ремонту подводной кабельной линии возле Литейного моста, осуществляющей электроснабжение жителей и инфраструктуры Центрального района.

Энергетики компании отремонтировали подводный участок кабельной линии (КЛ) 6 кВ, проложенной по дну Невы в историческом центре Петербурга: смонтировали две соединительные муфты и заменили подводный участок кабеля с прокладкой ремонтной вставки длиной около 40 метров.

«Ремонт производился в непростых погодных условиях силами двух филиалов и при участии технических судов компании. Размыв грунта, поиск и подъем участка кабельной линии осуществил специалист водолазной бригады в специальном снаряжении», - рассказал главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» Николай Соловьев.

В результате проведенных работ существенно повышена надежность и качество электроснабжения здания ФСО по Северо-Западному федеральному округу на Шпалерной улице, а также нескольких тысяч потребителей и инфраструктурных объектов, расположенных в районе Воскресенской набережной Центрального района Санкт-Петербурга.