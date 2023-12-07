Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» обеспечивают мощностью индустриальный парк «Фатеево» в Павлово-Посадском городском округе.

В настоящее время на его территории к электроснабжению подключено уже более 30 производственных участков общей мощностью свыше 4,05 МВт.

Для выдачи необходимой мощности специалисты «Россети Московский регион» построили 27 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мачтового или киоскового типа с трансформаторами мощностью 160 кВА (в том числе одна с трансформатором мощностью 630 кВА). Все трансформаторные подстанции оснащены индикаторами отсутствия напряжения. Также в целях повышения надежности электроснабжения потребителей одна из существующих ТП заменена на новую той же мощности, но с двумя ячейками вакуумного выключателя 10 кВ, еще на трех существующих трансформаторных подстанциях произведена замена трансформаторов на более мощные.

Вместе с тем энергетики компании возвели более 3,6 км воздушных линий 10 кВ и 1,2 км кабельной линии 10 кВ, оснащенных линейными разъединителями 10 кВ, а также свыше одного километра ВЛ 0,4 кВ. Линии электропередачи выполнены самонесущим изолированным проводом с улучшенными характеристиками надежности.

Основным источником электропитания для объектов стала подстанция «Экситон» 110 кВ.

Индустриальный парк «Фатеево» входит в муниципальную программу городского округа Павловский Посад «Предпринимательство» и по Схеме территориального планирования Московской области является точкой приоритетного перспективного развития. Парк занимает площадь в размере 80 гектаров и рассчитан на размещение 151 промышленно-торгового участка (каждый от 10 соток до 1,3 га) для проектов различного бюджета и масштаба. Расположен на въезде в г. Павловский Посад, имеет выгодную транспортную доступность (рядом ЦКАД, трасса М-7, Носовихинское шоссе, железнодорожные станции Горьковского направления и удобное сообщение с городами Электрогорск, Электросталь, Ногинск и Орехово-Зуево).

«Россети» активно содействуют наращиванию промышленного потенциала Подмосковья. Ранее компания выдала мощность индустриальному парку М-8 в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.