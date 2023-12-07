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"Россети Северный Кавказ" отремонтировали более 177 км линий электропередачи 35-110 кВ в Карачаево-Черкесии

7 декабря 2023, 14:45 246 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2023 году отремонтировали 177,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ, обеспечивающих электроэнергией все районы и города Карачаево-Черкесии.

Энергетики в том числе провели перетяжку провода, заменили ветхие изоляторы, устранили дефекты фундаментов и железобетонных приставок опор ЛЭП. Для предотвращения падения веток и деревьев на провода, что чаще всего становится причиной технологических нарушений в непогоду, специалисты расчистили от поросли охранные зоны линий электропередачи.

Все работы проведены персоналом службы технической эксплуатации и организации ремонтов филиала без привлечения подрядных организаций, что способствует оптимизации расходов на выполнение ремонтной программы. Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях зимы. Качественный и своевременный ремонт линий электропередачи 35-110 кВ позволит избежать масштабных технологических нарушений в сетях, обеспечив надежное электроснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, КЧР, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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