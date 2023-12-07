Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил работы по установке новых высоковольтных выключателей на подстанции 220 кВ «Мотордеталь», питающей Заволжский район Костромы. Инвестиции в проект составили свыше 124,9 млн рублей.

В результате повышена надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей города, объектов социальной инфраструктуры.

Строительно-монтажные работы выполнялись в условиях действующей подстанции. Четыре воздушных выключателя класса напряжения 110 кВ, выработавших свой ресурс, были заменены на элегазовые аналоги.

Новое оборудование характеризуется высокими эксплуатационными показателями и длительным сроком службы (более 25 лет).

Выключатели являются одним из видов основной коммутационной электроаппаратуры. Они предназначены для оперативных включений в электрической цепи в нормальных или аварийных режимах. Внутренние полости элегазового выключателя заполнены негорючим газом (SF6), служащим одновременно изоляционной и дугогасительной средой.

Мощность подстанции 220 кВ «Мотордеталь» составляет 300 МВА. От ее стабильной работы зависит надежность энергообеспечения Заволжского района Костромы, где проживает более 50 тыс. человек, Костромского завода автокомпонентов, а также транзитных перетоков мощности в центральные районы Костромской области и восточные районы Ярославской области.