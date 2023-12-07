РусГидро приступило к замене гидроагрегатов на Чиркейской ГЭС

На Чиркейской ГЭС – крупнейшей гидроэлектростанции Северного Кавказа – в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) начаты работы по замене основного генерирующего оборудования. Первым замененным гидроагрегатом станет машина со станционным номером 2.

В настоящее время сотрудники АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) ведут демонтаж гидротурбины и гидрогенератора. Новый гидроагрегат изготовлен российской компанией «Силовые машины». Также в рамках проекта модернизации станции ведется обновление распределительного устройства напряжением 330 кВ с заменой оборудования, отработавшего нормативный срок службы.

Чиркейская ГЭС на реке Сулак имеет мощность 1000 МВт, в состав ее сооружений входит арочная плотина высотой 232,5 метра – вторая по высоте в России. Станция введена в эксплуатацию в 1974 году, ее оборудование отработало почти 50 лет. Многофакторное обследование, которое провели специалисты генерального проектировщика – института «Ленгидропроект», показало необходимость масштабной модернизации Чиркейской ГЭС. Проект модернизации станции предусматривает замену гидроагрегатов, силовых трансформаторов, электротехнического, гидромеханического и вспомогательного оборудования, ремонт гидротехнических сооружений.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 586 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 134 гидротурбины, 122 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.