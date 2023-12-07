Специалисты Росатома создали уникальное для российского рынка оборудование канатной резки, предназначенное для работ по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, а также промышленного демонтажа.

Алмазная канатная машина разработана в целях импортозамещения в рамках НИОКР Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», которая также является интегратором российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих, а также сервисного обслуживания и диагностики.

Исполнителем работ по контракту в рамках НИОКР выступает АО «ВНИИНМ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). Разработка и изготовление инновационной продукции было организовано в Екатеринбурге на площадке АО «СвердНИИхиммаш» (входит в Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»). На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы, проводятся ресурсные испытания.

Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. Электрические приводы и пневматическая система натяжения обеспечивают несравнимо больший ресурс, ремонтопригодность и производительность по сравнению с гидравлическими машинами. Алмазная канатная машина, разработанная в Росатоме, имеет автоматические электронные системы безопасности, просто и быстро монтируется на месте эксплуатации (направляющие стойки обеспечивают легкость регулирования настройки линии реза), имеет высокий пусковой момент и эффективность резки. В конструкции машины заложена программируемая электроника с расширенным функционалом для оператора. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под задачи и типоразмеры заказчика, а также оснащаться специальными аксессуарами и модулями.

«Разработка и изготовление опытного образца заняли около шести месяцев, это крайне сжатые сроки. Если бы проект был реализован вне контура Госкорпорации «Росатом», это заняло бы более года. Мы планируем изготовить три опытных образца канатной алмазной пилы, провести испытания во ВНИИНМ на радиационно загрязненном оборудовании, сезонные испытания в зимний период, после чего перейти к серийному производству алмазных канатных пил, но с учетом индивидуальных пожеланий заказчиков. Алмазные канатные пилы российского производства станут аналогом и выгодной альтернативой канатным пилам иностранных брендов, ушедших с рынка», – отметил директор по выводу из эксплуатации ЯРОО и обращению с РАО АО «ТВЭЛ» Эдуард Никитин.

«Мы сотрудничаем с АО «ТВЭЛ» и участвуем в создании оборудования для обращения с радиоактивными отходами, радиохимических производств. Данный проект был обусловлен жесткими требованиями в части создания продукции, ее качества и стоимости. Для выполнения работ была сформирована команда во главе с руководителем проекта из числа наиболее опытных конструкторов-управленцев и специалистов. Считаю, что продукт удался, что дало нам бесценный опыт и способствовало развитию компетенций персонала», – подчеркнул генеральный директор АО «СвердНИИхиммаш» Александр Черепанов.

По результатам ресурсных испытаний алмазной канатной пилы руководитель группы компаний «Резбурмаш» Александр Кандаков отметил, что полностью удовлетворен качеством продукта.

«Армированная железобетонная плита с металлическими трубами внутри была фрагментирована буквально за 10 минут, для нас как исполнителей работ это хороший показатель. У нас есть объекты, где бы мы использовали это пневмоэлектрическое оборудование. Мы готовы рассмотреть и подписать контракт на поставку таких пил», – подчеркнул Александр Кандаков.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.