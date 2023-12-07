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В музее-заповеднике "Кижи" завершено строительство сетей электроснабжения

7 декабря 2023, 13:00 305 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минстрой России
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Фото: minstroyrf.gov.ru

Фото: minstroyrf.gov.ru

В Республике Карелия на территории Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» завершено строительство наружных сетей электроснабжения. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной программы «Строительство», куратором которой выступает Минстрой России.

На территории музея-заповедника проложено более 10 километров кабельных трасс. Также установлено семь трансформаторных подстанций и два дизельных генератора на случай отключения энергии. Это позволило обеспечить туристический объект бесперебойным электроснабжением на четыре мегаватта электроэнергии.

Также проведена реконструкция склада административно-хозяйственной части музея. Там размещены мастерские, входящие в комплекс производственной инфраструктуры, обеспечивающей работу заповедника.

Музей-заповедник «Кижи» — один из крупнейших в России музеев под открытым небом, уникальный историко-культурный и природный комплекс. Является особо ценным объектом культурного наследия народов России и входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В этом году в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» реализуются 53 крупных объекта культуры. Среди них: строительство нового корпуса Музея Мирового океана в Калининграде, строительство нового корпуса Третьяковкой галереи в Москве и многие другие объекты.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

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