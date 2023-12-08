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Энергетики филиала "Россети Урал"-"Свердловэнерго" повысили надежность электроснабжения в Тугулымском районе Свердловской области

8 декабря 2023, 14:15 281 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям

Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Свердловэнерго» выполнили модернизацию участков распределительной сети 10 кВ «Гилёво». В частности, специалисты установили 6 комплектов индикаторов короткого замыкания на ответвлениях (отпайках) линии 10 кВ в труднодоступных местах и 3 линейных разъединителя, заменили 3 переключательных пункта на современное оборудование (реклоузеры) с дистанционным управлением.

Данные работы проведены в рамках инвестиционной программы и направлены на повышение надежности электроснабжения более чем 2 тысяч человек 7 населенных пунктов Тугулымского округа. Проведенная модернизация высоковольтной линии 10 кВ позволит энергетикам обеспечить защиту линии от перегрузки и коротких замыканий, а также осуществлять мониторинг электросетей, что сократит время на поиск и локализацию возможных повреждений на линии электропередачи.

На повышение надежности распределительной сети филиал «Свердловэнерго» направил более 11 млн рублей.

По распределительной сети ВЛ 10 кВ «Гилёво» идет снабжение электроэнергией более 12 социально значимых объектов, расположенных на данной территории, а также систем уличного освещения и светофоров.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, СВЕРДЛОВЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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