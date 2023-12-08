Специалисты «Мособлэнерго» за 11 месяцев этого года выполнили 13 103 мероприятия по технологическому присоединению к электросетям компании на общую мощность 378 МВт.

Также «Мособлэнерго» было принято и обработано 11 744 заявок от потребителей на подключение к сетям на общую мощность 558 МВт. Почти все заявки поступили онлайн через «Портал потребителя» moetp.ru.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, «Мособлэнерго» уделяет особое внимание технологическому присоединению социально значимых объектов. Так, в 2023 году было подключено более 30 реконструированных и новых зданий школ в городских округах Богородский, Домодедово, Егорьевск, Кашира, Лосино-Петровский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Серпухов, Пушкинский, Химки, также шесть дошкольных учреждений в городских округах Фрязино, Люберцы, Серпухов, Ступино, Щелково.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что осуществлено технологическое присоединение ряда значимых объектов сферы культуры и спорта, среди которых реконструированный Егорьевский историко-художественный музей, здание спортивно-репетиционного зала Московского Губернского колледжа искусств в Химках, стадионы «Спартак» в Серпухове и в п. Монино в г.о. Щелково для игры в регби.

В 2023 году подключены к электросетям «Мособлэнерго» 17 учреждений здравоохранения, в том числе здание поликлинического отделения на 350 посещений в с. Ромашково Одинцовского г.о., поликлиники на 200 посещений в Мытищах и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на 360 посещений в Котельниках.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.