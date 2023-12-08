Энергетики филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» установили в Перми новую трансформаторную подстанцию (ТП) по адресу улица Академика Королева, на правом берегу Камы. Создание тематического граффити на новом энергообъекте – совместный проект компании «ЛУКОЙЛ» и «Россети Урал».

Блочная комплектная ТП, оснащенная двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА каждый, а также построенные кабельные линии 10 кВ протяженностью 3 км обеспечивают выдачу мощности в объеме 1,25 МВт, необходимой для электроснабжения Центра исследования керна и пластовых флюидов компании «ЛУКОЙЛ».

Центр и питающая его трансформаторная подстанция расположены в зеленой зоне Перми. Чтобы максимально органично вписать ТП в окружающий ландшафт, было принято решение украсить объект граффити на экологическую тематику. Это тем более логично, так как компания «ЛУКОЙЛ» руководствуется в своей работе самыми высокими экологическими стандартами, принципами бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде. Энергетики «Россети Урал» поддержали эту идею.

По инициативе нефтяников к работе по нанесению рисунков на стены подстанции были привлечены художники из коллективов Art Moments и DELO 2D Дмитрий Даер и Александра Ужегова.

В творческой работе отражено гармоничное единство природы и человека, красота окружающего мира.

5 декабря, в Перми состоялось открытие Центра исследований керна и пластовых флюидов. В церемонии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный исполнительный директор ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев. Новый Центр исследования керна и пластовых флюидов (ЦИК и ПФ) «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» - это единый комплекс, включающий административно-лабораторное здание и корпус для хранения и первичной обработки керна. Площадь административно-лабораторного здания составляет почти 5 000 м2. Здесь располагаются исследовательские лаборатории, кабинеты персонала, конференц-зал. Площадь кернохранилища — около 4 000 м2. В нем можно разместить 300 погонных километров керна.

Керновый материал - ценнейший источник геологической информации. Исследования керна являются одним из ключевых этапов разработки месторождения. В частности, результаты лабораторных исследований керна применяются для подсчета запасов, при подготовке проектной документации по месторождению. Новый исследовательский Центр «ЛУКОЙЛа» в Перми – один из крупнейших в России.