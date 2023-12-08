В октябре 2023 года был реализован проект «Россети Сибирь» для ПС 110 кВ «Ново-Чертинская», который позволил увеличить тяговую мощность железнодорожной подстанции «Улус».

На объект были установлены заземлители серии ЗОН производства ЗАО «ЗЭТО». Благодаря использованию качественных материалов, установленное оборудование обеспечит надежную и безопасную работу подстанции в течение многих лет. В дальнейшем это поспособствует расширению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, в том числе для увеличения объёмов экспорта угля в страны Юго-Восточной Азии.

Предприятие продолжает работу над созданием различных технологий и разработок для энергетической отрасли, чтобы обеспечивать надежное и стабильное электроснабжение в городах России.