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  • Оборудованием "ЗЭТО" модернизировали подстанцию 110 кВ "Ново-Чертинская" в Кемеровской области

Оборудованием "ЗЭТО" модернизировали подстанцию 110 кВ "Ново-Чертинская" в Кемеровской области

8 декабря 2023, 14:30 285 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЗАО ЗЭТО
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ЗАО «ЗЭТО»

Фото: ЗАО «ЗЭТО»

В октябре 2023 года  был реализован проект «Россети Сибирь» для ПС 110 кВ «Ново-Чертинская», который позволил увеличить тяговую мощность железнодорожной подстанции «Улус».

На объект были установлены заземлители серии ЗОН производства ЗАО «ЗЭТО». Благодаря использованию качественных материалов, установленное оборудование обеспечит надежную и безопасную работу подстанции в течение многих лет. В дальнейшем это поспособствует расширению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, в том числе для увеличения объёмов экспорта угля в страны Юго-Восточной Азии.

Предприятие продолжает работу над созданием различных технологий и разработок для энергетической отрасли, чтобы обеспечивать надежное и стабильное электроснабжение в городах России.

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Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
ZETO
6.59

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