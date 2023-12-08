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Определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны "Огородный проезд"

8 декабря 2023, 15:15 267 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Редевелопментом участка бывшей промзоны «Огородный проезд» на северо-востоке столицы займется инвестор, определенный в ходе торгов. Комплексное развитие площадки проведет ООО «К-ИНВЕСТ». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Завершены торги на право комплексного развития участка бывшей промзоны "Огородный проезд" общей площадью 15,07 гектара. Как единственному участнику аукциона город в ближайшее время предложит инвестору заключить договор о комплексном развитии территории. Застройщик сможет возвести здесь свыше 192 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие проекта оцениваются почти в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 1,2 миллиарда рублей. В результате будет создано около 2,7 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Цена права на заключение договора о комплексном развитии территории составила 98,59 миллиона рублей. Компании необходимо подписать соглашение в течение 20 рабочих дней.

«Вместо устаревших складов в районах Бутырский и Марьина Роща появится комфортный городской квартал. Проектом предусмотрено строительство почти 30 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации, а также свыше 162 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс и базу для коммунальных служб», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что программа реновации на северо-востоке столицы продвигается в хорошем темпе.

«Реализация проекта по реорганизации промзоны "Огородный проезд" позволит еще активнее улучшать жилищные условия москвичей, чьи дома вошли в программу. В частности, благодаря этому проекту в новые квартиры смогут переехать более 550 участников программы реновации», — уточнил Андрей Бочкарев.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КРТ
Отрасль: Строительство 

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