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В Подмосковье началось строительство завода с инвестициями в 1,2 млрд рублей

8 декабря 2023, 17:50 148 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
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Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент» приступила к строительным работам в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного производства в Балашихе. Здесь, на земле, предоставленной на льготных условиях, запустят производственный комплекс по выпуску систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. На объекте уже ведутся работы нулевого цикла, заливка монолитных фундаментов производственного здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Планируемый объем инвестиций в реализацию проекта составляет 1,25 млрд рублей. На новом предприятии, которое начнет работу уже в 2025 году, создадут 470 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Участок для компании, реализующей импортозамещающий проект, предоставили в рамках программы «Земля за 1 рубль»», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Новое предприятие будет выпускать широкую линейку воздуховодов, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры, а также оборудование для вентиляционных систем. Производство оснастят современным оборудованием. 

Напомним, что «Фабрика Вентиляции ГалВент» и Мининвест подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации импортозамещающего проекта в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Сегодня «Фабрика Вентиляции ГалВент» – крупнейшее в России предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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