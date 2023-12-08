Реальные испытания огнестойкой кабельной линии
По оперативным данным Системного оператора, 8 декабря в России, ЕЭС России, ОЭС Сибири и Северо-Запада зафиксированы новые рекордные уровни потребления электрической мощности.
Максимум потребления электрической мощности в России (суммарно ЕЭС России и технологически изолированные энергосистемы) составил 168765 МВт, что является историческим рекордом. Новое значение максимума на 2821 МВт больше предыдущего, пройденного 10 января 2023 г.
В ЕЭС России новое значение исторического максимума потребления мощности составило 166392 МВт, что на 2872 МВт больше показателя, зафиксированного 10 января 2023 г. Новый рекорд достигнут при среднесуточной температуре наружного воздуха -21 ºС
В ОЭС Сибири новый максимум потребления мощности пройден при среднесуточной температуре воздуха -23,4 ºС. Потребление составило 33169 МВт, что на 1331 МВт больше предыдущего значения максимума, пройденного 18 декабря 2012 г.
Потребление мощности в ОЭС Северо-Запада составило 15453 МВт, что на 72 МВт выше максимума, достигнутого 10 декабря 2021 года. Новое рекордное значение зафиксировано при среднесуточной температуре наружного воздуха -16,6 ºС.
В период 6-8 декабря новые исторические максимумы установлены в шести региональных энергосистемах:
При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России Системный оператор прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электрической мощности.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter