По оперативным данным Системного оператора, 8 декабря в России, ЕЭС России, ОЭС Сибири и Северо-Запада зафиксированы новые рекордные уровни потребления электрической мощности.

Максимум потребления электрической мощности в России (суммарно ЕЭС России и технологически изолированные энергосистемы) составил 168765 МВт, что является историческим рекордом. Новое значение максимума на 2821 МВт больше предыдущего, пройденного 10 января 2023 г.

В ЕЭС России новое значение исторического максимума потребления мощности составило 166392 МВт, что на 2872 МВт больше показателя, зафиксированного 10 января 2023 г. Новый рекорд достигнут при среднесуточной температуре наружного воздуха -21 ºС

В ОЭС Сибири новый максимум потребления мощности пройден при среднесуточной температуре воздуха -23,4 ºС. Потребление составило 33169 МВт, что на 1331 МВт больше предыдущего значения максимума, пройденного 18 декабря 2012 г.

Потребление мощности в ОЭС Северо-Запада составило 15453 МВт, что на 72 МВт выше максимума, достигнутого 10 декабря 2021 года. Новое рекордное значение зафиксировано при среднесуточной температуре наружного воздуха -16,6 ºС.

В период 6-8 декабря новые исторические максимумы установлены в шести региональных энергосистемах:

в энергосистеме Красноярского края – 7071 МВт (+271 МВт);

в энергосистеме Иркутской области – 9555 МВт (+134 МВт);

в энергосистеме Республики Татарстан – 5016 МВт (+69 МВт);

в энергосистеме Республики Ингушетия – 174 МВт (+8 МВт);

в энергосистеме Республики Саха (Якутия) – 1508 МВт (+45 МВт);

в энергосистеме Калужской области – 1289 МВт (+19МВт).

При установлении продолжительных морозов на территории субъектов России Системный оператор прогнозирует дальнейшее увеличение потребления электрической мощности.