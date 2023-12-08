"Газпром" запустил в работу третью по счету технологическую линию Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий), сообщила компания по итогам обсуждения на правлении ПАО хода реализации проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

"Отмечено, что в настоящее время на Амурском ГПЗ работают и обеспечивают выпуск товарной продукции три технологические линии", - говорится в сообщении компании.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объемов транспортировки газа по "Силе Сибири".

При проведении пусконаладочных работ на спроектированном и поставленном германской компанией Linde оборудовании произошли одинаковые утечки газа с возгоранием: на второй технологической линии в октябре 2021-го, на первой - в январе 2022 года. Спустя три месяца после второго пожара, в марте Linde заявила о приостановке проектов в России.

В конце лета 2023 года "Газпром" запустил в эксплуатацию две линии: №1 (восстановлена после пожара) и №3 (новая). Теперь компания сообщила о запуске линии №2, которая сильнее всего была повреждена огнем.

"Газпром" отмечает, что сооружение завода продолжается. Текущий статус реализации проекта - 90,84%.

На четвертой технологической линии идет подготовка к началу пусконаладки, на пятой и шестой линиях - строительно-монтажные работы.

Одновременно "Газпром" продолжает строительство инфраструктуры жилого микрорайона в г. Свободном для работников Амурского ГПЗ и их семей. До конца года еще 250 семей смогут заселиться в новые дома.

В Свободном ведется строительство микрорайона "Алексеевский" на 5 тыс. человек. Помимо жилых домов на территории микрорайона предусмотрены детский сад на 350 мест с бассейном, школа на 900 учащихся, поликлиника со взрослым и детским отделениями, универсальный магазин, апарт-отель на 158 номеров, универсальный спортивный комплекс и культурно-досуговый центр, центр бытового обслуживания.

На заседании правления также были утверждены Комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов переработки газа и жидких углеводородов ПАО "Газпром" и Комплексная целевая программа технического перевооружения и реконструкции автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов ПАО "Газпром". Обе программы синхронизированы с мероприятиями по переходу ПАО "Газпром" на преимущественное использование российского программного обеспечения. Документы рассчитаны на период 2024-2028 годов.