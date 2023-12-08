5 декабря 2023 года состоялось совещание НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики», посвященное итогам деятельности НИК D1 за 2023 год.

Совещание проводилось на территории базового предприятия НИК D1 РНК СИГРЭ – завод «Изолятор». В режиме онлайн в работе совещания приняли участие: ФГБОУ ВО КГЭУ (г. Казань), Уральский Государственный Университет им. Первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), АО НПО «Стример» (г. Санкт-Петербург), АО «Техническая инспекция ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ( г. Санкт-Петербург), АС и ЯУ, АО "НИИП" ( Московская область, г. Лыткарино).

Председатель совещания — руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, Представитель РФ в ИК D1 СИГРЭ, Генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», заведующий кафедрой физики и технологии электротехнических материалов и компонентов ИЭТЭ НИУ «МЭИ», доктор технических наук Александр Славинский.

На совещании рассматривались вопросы:

Информация по плану работы НИК D1 на 2023 год. Информация по подготовке к 50 сессии СИГРЭ в 2024 году. Информация по участию представителей НИК D1 РНК СИГРЭ в рабочих группах ИК D1 СИГРЭ, открытых для участия.

Владимир Устинов представил Презентацию по повестке совещания.

В 2023 года представители НИК D1 РНК СИГРЭ активно участвовали в отраслевых российских и международных мероприятиях: 19-ой конференции компании «Димрус» на тему «Методы и средства контроля изоляции высоковольтного оборудования», 21-ой Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-23, Российском международном энергетическом форума, г. Санкт-Петербург, 95-ом Международном научном семинаре имени Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики» и других значимых мероприятиях. Итоги работы НИК D1 РНК СИГРЭ в полном объеме будут представлены в отчете о деятельности НИК D1 за 2023 год.

Важным пунктом Плана работы продолжает быть взаимодействии НИК D1 РНК СИГРЭ и молодых специалистов (студентов, аспирантов). Проведение лекций, семинаров для студентов и аспирантов, организация ПРГ (Проблемные рабочие группы) на базе ВУЗов. Представители НИК D1 выступили экспертами в отборочных этапах Студенческой лиги по направлению «Электроэнергетика». Тема XI-го Международного инженерного чемпионата «CASE IN» студенческой лиги направления «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»: Технологическое лидерство; ХIII Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи», которая прошла в Сибирском федеральном университете в г. Красноярск.

Второй вопрос повестки - информация по предстоящей 50 сессии СИГРЭ в 2024 году.

Центральным офисом СИГРЭ утверждены приоритетные темы (Preferential Subjects) 50 сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 25 по 30 августа 2024 года. Специалистами по тематическому направлению ИК D1 были подготовлены 7 аннотаций докладов. По ИК D1 от НИК D1 принято 5 аннотаций докладов, 2 доклада были отклонены. В настоящее время авторы принятых аннотаций готовят полный текст докладов согласно указанным срокам, полученным от Центрального офиса СИГРЭ.

Представители НИК D1 РНК СИГРЭ в двух международных рабочих группах экспертами работают, включая две совместные рабочие группы JWG B1/D1.75.

В заключительном слове Александр Зиновьевич Славинский поблагодарил присутствующих за плодотворную работу, поздравил с наступающими праздниками.