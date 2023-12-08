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Дорога Дюртюли – Ачит в Башкортостане готова практически на треть

8 декабря 2023, 16:15 205 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

На первом этапе автомобильной дороги Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан завершена основная часть земляных работ: строители произвели выемку в объеме более 14,2 млн кубометров грунта из запланированных 19,1 млн кубометров, выполнили устройство насыпи свыше 11,1 млн кубометров грунта. Завершаются работы по строительству водопропускных труб, переустройству коммуникаций. Строительная готовность 140-километрового участка составляет более 30%. 

На болотистых участках со слабыми, нестабильными грунтами ведутся работы по замене непригодного грунта, укреплению основания грунтоцементными и железобетонными сваями, что позволяет обеспечить устойчивость всей конструкции земляного полотна. 

Ведутся работы на всех 55 искусственных сооружениях (ИССО) – мостах и путепроводах. Уникальным сооружением первого этапа является десятипролетный мост через реку Белая протяженностью свыше 813 метров. Сейчас мостовики занимаются устройством ростверков и тел опор, производится сборка вспомогательных сооружений для строительства моста и устройства для монтажа пролетного строения.

Всего на объекте задействовано более 4,6 тысяч человек и свыше 1,4 тысяч единиц техники.

Автомобильная дорога Дюртюли – Ачит станет продолжением М-12 до Екатеринбурга и частью скоростного транспортного маршрута «Россия», который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Строительство дороги Дюртюли – Ачит разделено на три этапа. Первый этап проходит в Республике Башкортостан. Второй – в Пермском крае, третий – в Свердловской области. Современная скоростная дорога позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга. Расчетное время в пути без учета остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов. Завершить строительство планируется в 2024 году.

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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