На первом этапе автомобильной дороги Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан завершена основная часть земляных работ: строители произвели выемку в объеме более 14,2 млн кубометров грунта из запланированных 19,1 млн кубометров, выполнили устройство насыпи свыше 11,1 млн кубометров грунта. Завершаются работы по строительству водопропускных труб, переустройству коммуникаций. Строительная готовность 140-километрового участка составляет более 30%.

На болотистых участках со слабыми, нестабильными грунтами ведутся работы по замене непригодного грунта, укреплению основания грунтоцементными и железобетонными сваями, что позволяет обеспечить устойчивость всей конструкции земляного полотна.

Ведутся работы на всех 55 искусственных сооружениях (ИССО) – мостах и путепроводах. Уникальным сооружением первого этапа является десятипролетный мост через реку Белая протяженностью свыше 813 метров. Сейчас мостовики занимаются устройством ростверков и тел опор, производится сборка вспомогательных сооружений для строительства моста и устройства для монтажа пролетного строения.

Всего на объекте задействовано более 4,6 тысяч человек и свыше 1,4 тысяч единиц техники.

Автомобильная дорога Дюртюли – Ачит станет продолжением М-12 до Екатеринбурга и частью скоростного транспортного маршрута «Россия», который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Строительство дороги Дюртюли – Ачит разделено на три этапа. Первый этап проходит в Республике Башкортостан. Второй – в Пермском крае, третий – в Свердловской области. Современная скоростная дорога позволит менее чем за сутки доехать от Москвы до Екатеринбурга. Расчетное время в пути без учета остановок на отдых сократится с 35 до 17 часов. Завершить строительство планируется в 2024 году.