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Гостевой дом в Махачкале похитил электроэнергию на 6,2 млн рублей

8 декабря 2023, 15:30 258 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Факт хищения электроэнергии пресечён специалистами филиала «Дагэнерго» в Махачкале. В ходе плановой проверки установлено, что гостевой дом самовольно подключился к электрическим сетям без договора энергоснабжения, похитив электроэнергию на сумму свыше 6,2 млн рублей.

Энергетиками составлен акт о бездоговорном потреблении и произведен расчет объема незаконно израсходованной электроэнергии, который превысил 1,1 млн кВт*ч. Нанесенный энергокомпании экономический ущерб подлежит возмещению в кратчайший срок.

Кроме того, материалы по факту выявленного правонарушения направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до двух лет.

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Метки: ЭНЕРГОВОРОВСТВО, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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