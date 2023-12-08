Факт хищения электроэнергии пресечён специалистами филиала «Дагэнерго» в Махачкале. В ходе плановой проверки установлено, что гостевой дом самовольно подключился к электрическим сетям без договора энергоснабжения, похитив электроэнергию на сумму свыше 6,2 млн рублей.

Энергетиками составлен акт о бездоговорном потреблении и произведен расчет объема незаконно израсходованной электроэнергии, который превысил 1,1 млн кВт*ч. Нанесенный энергокомпании экономический ущерб подлежит возмещению в кратчайший срок.

Кроме того, материалы по факту выявленного правонарушения направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до двух лет.