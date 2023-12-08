На строящемся участке обхода деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) смонтированы балки пролетного строения путепровода над путями Смоленского направления Московской железной дороги. После монтажа оставшихся балок между крайними и промежуточными опорами строителям предстоит выполнить работы по устройству железобетонной плиты пролетного строения.

Параллельно начался монтаж пролетного строения моста через реку Большую Вяземку. Для проведения работ используется мощный кран с высокой грузоподъемностью, так как вес средней плети из двух блоков металлических балок превышает 47 тонн.

Также строители заняты работами по возведению путепровода через Можайское шоссе, путепровода через ул. Ямская, путепровода тоннельного типа в составе транспортной развязки, устройству земляного полотна основного хода и транспортных развязок, ливневой канализации, локальных очистных сооружений, переустройству коммуникаций.

Общая протяжённость обхода составит 4 километра, на участке будет четыре полосы движения – по две в каждом направлении. Строители возведут три транспортные развязки – на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.

Строительство обхода Малых Вязем позволит исключить пересечения автодороги с железнодорожными путями в одном уровне. За счет перераспределения транспортных потоков разгрузится местная улично-дорожная сеть, повысится безопасность движения, а сообщение между городами Московской области станет еще более доступным.

После того, как новый участок будет открыт для автомобилистов, время в пути в районе Можайского шоссе сократится с 2 часов до 15 минут. Завершить строительство обхода Малых Вязем планируется в конце 2024 года.