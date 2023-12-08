Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» приступают к реализации проекта по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии в пригородных населенных пунктах города-курорта Геленджик. Современные счетчики с возможностью многотарифного учета будут установлены потребителям компании «Россети Кубань» бесплатно.

«Умные» счетчики будут установлены абонентам энергокомпании в селах Тешебс, Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое и Прасковеевка.

Одновременно с установкой новых приборов учета энергетики меняют ответвления в жилые дома с применением самонесущего изолированного провода (СИП). СИП обладает повышенной износостойкостью и безопасностью, устойчивостью к ветровым нагрузкам и другим неблагоприятным природным явлениям.

Обладатели «умных» счетчиков получают целый ряд преимуществ. Прежде всего – возможность экономить, используя многотарифный учет (день/ночь). Он позволяет при управлении нагрузкой переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа, а также контролировать расходы на электроэнергию и защитить бытовые электроприборы от перепадов напряжения.

– Поскольку монтаж нового прибора учета осуществляется на опоре линии электропередач, то каждому абоненту выдается дистанционный дисплей, на котором отображаются показания прибора учета, – подчеркивает заместитель директора по реализации и развитию услуг Юго-Западных электрических сетей Аслан Гучемуков. – Так же показания будут автоматически передаваться на главный сервер филиала, откуда оператор передает их в сбытовую компанию, это избавит потребителя от визитов контролеров.

На период проведения работ для соблюдения техники безопасности возможны временные ограничения электроснабжения. В целях минимизации неудобств для потребителей специалисты компании синхронизируют работы по монтажу новых счетчиков с проведением других производственных мероприятий. Все графики согласовываются с местными органами власти и заранее публикуются для жителей на официальных страницах филиала в социальных сетях и местных СМИ.