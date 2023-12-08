На производственном комплексе Хвойный полиметаллического холдинга «Селигдар» идет масштабное строительство. Сейчас выполняется монтаж мельницы мокрого полусамоизмельчения и шаровой мельницы с центральной разгрузкой, которые являются главными элементами производственной цепочки на золотоизвлекательной фабрике. Планируемая мощность фабрики – 3 млн тонн руды.

Мельница мокрого полусамоизмельчения устанавливается с целью помола раздробленной руды до крупности 152мм, далее руда из первой мельницы подается в шаровую мельницу, где происходит истирание и измельчение руды до 1,8 мкм. Основой обеих мельниц является барабан, изнутри которого находятся стальные плиты с ребрами специальной конструкции – футеровки, которые цепляют руду и позволяют ей шлифоваться и измельчаться. Для качественного измельчения в шаровой мельнице применяются шары из стали диаметром 100 мм.

На сегодняшний день возведены фундаменты под обе мельницы, произведен монтаж барабана мельницы мокрого полусамоизмельчения и барабана шаровой мельницы с центральной разгрузкой. Отдельные секции мельниц поднимаются и устанавливаются на местах специальными автокранами грузоподъемностью до 300 тонн.

Строительство комплекса Хвойный идет строго по намеченному графику. На текущий момент также выполнено более половины земляных работ, уложено почти 20% бетона, поступило 12% запланированных металлоконструкций, которые будут использованы под каркас зданий и сооружений.