В контуре компании «Россети Урал» в выходные дни в круглосуточном режиме на энергообъектах распределительного сетевого комплекса работало более 210 бригад в составе более 760 человек, а также более 240 единиц техники. Ситуация с электроснабжением городов-миллионников и их пригородных территорий в контуре ПАО «Россети Урал» находится под личным контролем руководства компании.

Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48, установившиеся на Урале, серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть.

С 6 декабря работа энергетиков переведена в режим повышенной готовности в связи с понижением температур окружающего воздуха в регионах присутствия компании. Режим повышенной готовности будет действовать до стабилизации погодных условий.

Особенно остро проблемы с электроснабжением ощущаются на негазифицированных территориях, расположенных рядом с тремя городами-миллионниками: Екатеринбургом, Челябинском и Пермью.

В корне возникшей проблемы качества электроснабжения лежит сверхноминальный рост нагрузок на существующую электросетевую инфраструктуру. В виду того, что данные населенные пункты продолжают активно застраиваться, в условиях отсутствия газового отопления, нагрузка на электрические сети выросла здесь в несколько раз. И такая тенденция будет продолжаться ближайшие годы, так как под ИЖС выделяются новые земли. Аномально низкие температуры также оказали свое влияние на ситуацию. Кроме того, на ряде территорий наблюдались локальные проблемы с газоснабжением. Жители поселков переходили на отопление домов электроэнергией, что также оказывало свое негативное влияние.

Еще один объективный и значимый фактор - то, что значительное количество новых клиентов занижают планируемый объем своего энергопотребления при технологическом присоединении, что ведет к нагрузке на существующую электросетевую инфраструктуру и, как следствие, отключениям. Кроме того, возникшая ситуация не позволяет техническому блоку компании в рамках задачи перспективного развития предусмотреть объективно необходимые мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей. Об этом специалисты компании говорили неоднократно.

В Свердловской области повышенное внимание специалистов к п.Косулино, Прохладный, Рассоха и нескольким десяткам коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. В Челябинской области речь идет о населенных пунктах Сосновского района Челябинской области – д. Малиновка, д. Осиновка, п.п. Западный, Трубный, Ключи, Вавиловец, Княжий, в Пермском крае - поселки Пермского муниципального округа.

Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защитных аппаратов в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети. Энергетики производят замену трансформаторов в трансформаторных подстанциях (ТП), а также устанавливают резервные ТП.

Отметим, что замену силовых трансформаторов и другие мероприятия по стабилизации ситуации с электроснабжением энергетики проводят как вынужденную дополнительную меру, несмотря на выполненный объемный комплекс работ в преддверии зимы. Кроме того, осуществляется контроль энергопотребления клиентами в соответствии с их заявленной мощностью. Многие клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по более доступной льготной категории всего на 15 киловатт. Фактический объем используемой клиентами электрической мощности оказывается гораздо выше. Так, дом с электроотоплением площадью более 100 м2 с учетом всей бытовой техники фактически потребляет до 30 киловатт.

Оказывают содействие энергетикам ПАО «Россети Урал» и органы региональной и муниципальной власти. Так, в Белоярском городском округе решением Штаба по электробезопасности Свердловской области было принято решение поднять напряжение на подстанциях 110 кВ иных собственников - Глубокая, Летная, Гагарский до предельно допустимых уровней. Эта мера оказала положительное влияние на решение вопроса с перебоями в распределительной сети, возникающими в связи с аномально низкой температурой воздуха и превышением предельно допустимых нагрузок на энергооборудование сетевой компании.

В помощь энергетикам Администрация Белоярского городского округа ввела вынужденное временное ограничение в использовании наружного освещения на проблемных территориях, чтобы содействовать улучшению ситуации и снизить нагрузку на центры питания, расположенные в Косулино и рядом с поселком.