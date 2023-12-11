Энергетики провели работы по ремонту ЛЭП и подстанции в Ступине

Специалисты «Мособлэнерго» в декабре текущего года провели работы по ремонту ЛЭП и подстанции в Ступине. Мероприятия выполнялись для повышения надежности электроснабжения потребителей — это почти 10 тыс. абонентов.

На высоковольтной кабельной линии КЛ-10 кВ, расположенной на ул. Загородной, была произведена замена кабеля на участке протяженностью 100 м и установлены две соединительные муфты. Линия отходит от питающего центра ПС-569 «Лужники», от которого запитано более 20 трансформаторных подстанций г. Ступино.

На ул. Фрунзе на подстанции ТП-71 была заменена кровля для дальнейшей безопасной эксплуатации электроустановки. Подстанция обеспечивает электроснабжение здания МЧС, производственно-технических баз и системы уличного освещения.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.