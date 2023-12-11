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В Иркутской области к 2027 году построят школу в селе Максимовщина

11 декабря 2023, 14:15 345 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Иркутской области объявлен конкурс на строительство средней школы на 825 мест в селе Максимовщина Иркутского района, сообщает RosTender.info.

Согласно условиям муниципального контракта, подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектно-сметную и рабочую документацию и заняться строительно-монтажными работами. Прием заявок на участие в отборе открыт до 27 декабря. Начальная цена договора составляет 2,2 млрд рублей.

Под строительство выделен участок площадью 30 000 м2 по улице Зеленой. В здании, помимо учебных кабинетов, предусмотрена столовая, библиотека и тренажерный зал. Работы пройдут в три этапа и завершатся в марте 2027 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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