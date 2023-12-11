4-7 декабря на базе Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) – опорного вуза Системного оператора – при поддержке АО «СО ЕЭС» прошла XI Всероссийская студенческая олимпиада по электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова. Победителями в командном зачете стали команды вузов-партнеров и опорного вуза Системного оператора.

На открытии олимпиады с приветственным словом к участникам и организаторам мероприятия обратился директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кандалов. «Олимпиада – набор достаточно творческих и нетривиальных задач, и каждый, решивший принять участие в ней, уже проделал над собой большую работу, сделав первый шаг на пути к успеху», – подчеркнул он.

Участникам олимпиады было предоставлено для решения 6 заданий по направлениям:

теоретические основы электротехники,

техника высоких напряжений,

релейная защита и автоматика,

электрическая часть электростанций и подстанций,

электрические системы и сети,

электроснабжение.

Ведущий эксперт Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кутумов выступил экспертом, составившим олимпиадное задание по направлению релейная защита и автоматика и проверившим его решение. «В этом году довелось принять участие в олимпиаде в качестве автора задачи по релейной защите. Ребятам предстояло проанализировать аварийную осциллограмму, записанную микропроцессорным устройством релейной защиты, а также путем выбора параметров срабатывания продольной дифференциальной токовой защиты ошиновки стороны низкого напряжения автотрансформатора обеспечить ее правильное функционирование. Особенно приятно, что один из лучших результатов в задаче показали студенты ИГЭУ, в том числе – слушатель дополнительной программы Системного оператора Иван Кожевников», – отметил он.

Участниками олимпиады стали студенты, обучающиеся по образовательным программам направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» очной и заочной форм обучения. Олимпиада традиционно прошла в индивидуальном и командном зачетах, всего в ней приняли участие 49 студентов из семи ведущих технических российских вузов.

В программу олимпиады входила экскурсия по ИГЭУ для студентов и руководителей команд, гости вуза познакомились с его инфраструктурой и историей, побывали в научных и учебных лабораториях, и интеллектуальная игра по истории и перспективам развития энергетики.

В номинации «Лучшее решение задачи по дисциплине» отмечены следующие участники:

«Теоретические основы электротехники» (1 задача) - Пискунов Дмитрий Владимирович (ИГЭУ)

«Техника высоких напряжений» (2 задача) - Широбоков Ефим Алексеевич (КГЭУ)

«Релейная защита и автоматика» (3 задача) - Идрисов Джабраил Магомедович (ИГЭУ)

«Электрическая часть электростанций и подстанций» (4 задача) - Голдесов Дмитрий Николаевич (СмфМЭИ)

«Электрические системы и сети» (5 задача) - Пискунов Дмитрий Владимирович (ИГЭУ)

«Электроснабжение» (6 задача) - Гоенко Ростислав Юрьевич (МЭИ)

В командном зачете первое место заняла команда Национального исследовательского университета «МЭИ», второе – команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), оба вуза – вузы-партнеры Системного оператора, третье – команда ИГЭУ им. В.И. Ленина, опорного вуза АО «СО ЕЭС».

В индивидуальном зачете первое место занял студент ИГЭУ Джабраил Идрисов, второе место разделили Дмитрий Кукис (НИУ «МЭИ») и Роман Рязанов (СПбПУ), на третьем месте студенты НИУ «МЭИ» Илья Бердышев, Ростислав Гоенко и студентка ИГЭУ Лия Харламова.

Всероссийская студенческая олимпиада по электроэнергетике имени А.Ф. Дьякова проводится с 2011 года, с 2012 – в международном формате, с 2013 года в рамках плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети» и проекта «Всероссийская студенческая олимпиада» Министерства науки и высшего образования РФ, с 2015 года олимпиада носит имя выдающегося российского энергетика Анатолия Федоровича Дьякова. Ее целями являются совершенствование образовательного процесса на основе практико-ориентированного подхода, повышение интереса обучающихся к выбранной профессии и улучшение качества подготовки специалистов, выявление талантливой молодежи и усиление кадрового потенциала электроэнергетической отрасли в части исследовательской, инновационной, производственной, административной и предпринимательской деятельности.