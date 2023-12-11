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"Брянскэнерго" обеспечит электроснабжение ледового катка в поселке Журиничи

11 декабря 2023, 15:45 331 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подключает к своим сетям ледовый каток, оснащенный системой искусственного охлаждения. Он расположен в поселке Журиничи в Брянском районе.

Для того чтобы новый спортивный объект мощностью 166 кВт начал свою работу, энергетики реализовали ряд мероприятий. В их числе - проектирование и монтаж ВЛ-6 кВ протяженностью 10 метров (ВЛ – 6кВ выполнена изолированным алюминиевым проводом), проектирование и строительство трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА (оборудована устройствами телеметрии с передачей информации на диспетчерский пункт с прибора учета электроэнергии), установка линейного разъединителя номинального тока от 500 до 1000 А, а также организация коммерческого учета электрической энергии.

««Брянскэнерго» качественно и в срок выполняет работы по технологическому присоединению объектов физической культуры и спорта, - отмечает директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. -  Новый каток в Журиничах будет способствовать приобщению к здоровому образу жизни жителей и гостей поселка».

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БРЯНСКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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