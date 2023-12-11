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ДГК повышает экологичность Нерюнгринской ГРЭС

11 декабря 2023, 16:00 328 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО РусГидро
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АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) начало реализацию проекта по расширению дамбы шлакозолоотвала для Нерюнгринской ГРЭС. Это позволит увеличить чашу для заполнения и содержания золошлаковых отходов с минимальным воздействием на окружающую среду.

Проектная документация «Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС» разработана АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Согласно программе предусмотрено 3 этапа строительства, на которые будет направлено более 6 млрд рублей.

Получены положительные заключения проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» и государственной Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Специалисты приступили к выполнению строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и материалов, согласно первому этапу проекта. В настоящее время ведутся работы по отсыпке тела дамбы, обустройство стройгородка, закупка и поставка геомембраны.

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Метки: РУСГИДРО, ДГК, НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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