ДГК повышает экологичность Нерюнгринской ГРЭС

АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) начало реализацию проекта по расширению дамбы шлакозолоотвала для Нерюнгринской ГРЭС. Это позволит увеличить чашу для заполнения и содержания золошлаковых отходов с минимальным воздействием на окружающую среду.

Проектная документация «Наращивание дамбы шлакозолоотвала №1 НГРЭС» разработана АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Согласно программе предусмотрено 3 этапа строительства, на которые будет направлено более 6 млрд рублей.

Получены положительные заключения проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» и государственной Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Специалисты приступили к выполнению строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и материалов, согласно первому этапу проекта. В настоящее время ведутся работы по отсыпке тела дамбы, обустройство стройгородка, закупка и поставка геомембраны.