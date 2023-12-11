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"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения столицы Северной Осетии

11 декабря 2023, 18:00 295 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» подготовили к работе в сложных погодных условиях зимы электросетевое хозяйство города Владикавказа.

В числе ключевых производственных работ, выполненных в текущем году, ремонт четырех километров линий электропередачи (ЛЭП). В том числе энергетики заменили на ЛЭП девять опор, а также 2,5 км ветхого провода на современный самонесущий изолированный (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии, а также эксплуатационные и ремонтные затраты.

Кроме того, специалисты Владикавказских городских электрических сетей отремонтировали 51 трансформаторную подстанцию (ТП), осмотрели и провели техническое обслуживание еще 431. Благодаря проведенным ремонтно-профилактическим работам на энергообъектах, расположенных на улицах Кирова, Тамаева, Гадиева, повышена надежность электроснабжения родильного дома, общеобразовательной школы и детского сада.

Напомним, электросетевой комплекс г. Владикавказа не является собственностью «Россети Северный Кавказ», а находится в аренде у энергокомпании. Это не позволяет проводить реконструкцию сетевого хозяйства, затрудняет обслуживание и ограничивает возможности содержания энергообъектов.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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