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"Россети" обеспечили мощностью одно из крупнейших в стране медных предприятий на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае

11 декабря 2023, 17:45 281 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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«Россети» поставили под напряжение переключательный пункт 500 кВ «Нерген», который стал ключевым элементом схемы электроснабжения Малмыжского горно-обогатительного комбината. На объект заведены заходы от линии электропередачи, связывающей ключевые центры питания Хабаровского края – подстанции 500 кВ «Хабаровская» и «Комсомольская».

Максимальная мощность присоединения потребителя составила 250 МВт. Стоимость проекта – более 12 млрд рублей.

«Нерген» на 100% оснащен современным российским оборудованием. Энергетики смонтировали на объекте трансформаторы тока высокого напряжения, высоконадежные элегазовые коммутационные аппараты, микропроцессорные защиты, устройства сбора и передачи информации, интегрированные в автоматизированную систему управления технологическими процессами. Также внедрена «умная» система учета электроэнергии.

Образованы новые транзиты 500 кВ «Хабаровская – Нерген» и «Комсомольская – Нерген» протяженностью 287,5 км и 76,6 км. От переключательного пункта до подстанции потребителя 500 кВ «Таежная» проложен шинопровод длиной 270 м.

Малмыжское месторождение расположено в 274 км от Хабаровска на границе Амурского и Нанайского районов. Запасы составляют 2,4 млрд тонн руды, 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Горно-обогатительный комбинат строит «Амур Минералс» (входит в «Русскую медную компанию») – резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Производственная мощность предприятия позволит ежегодно перерабатывать 104 млн тонн руды. Запуск намечен на 2024 год, период эксплуатации рассчитан до 2056 года. Будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест.

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Метки: РОССЕТИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ, 500 КВ, ТОР ХАБАРОВСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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