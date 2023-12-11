Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию открытого распределительного устройства 110 кВ на подстанции 330 кВ «Чирюрт». Это ключевой центр питания северной и центральной частей Республики Дагестан, где расположены крупные города Махачкала, Хасавюрт, Кизляр и Кизилюрт. Проект позволит повысить надежность электроснабжения потребителей.

Энергетики установили на объекте восемь элегазовых выключателей 110 кВ, которые характеризуются надежностью и простотой в обслуживании, а также 10 современных разъединителей. Все оборудование произведено в России.

Реконструкция проводилась в условиях действующей подстанции. Ранее, в рамках проекта были заменены два силовых трансформатора 330 кВ, два трансформатора собственных нужд напряжением 10 кВ. Далее планируется модернизация распределительных устройств 330 кВ и 10 кВ, внедрение микропроцессорных комплексов релейной защиты и противоаварийной автоматики. Общая стоимость работ составляет более 1,3 млрд рублей.

Подстанция 330 кВ «Чирюрт» мощностью 400 МВА является одним из основных электросетевых объектов Дагестана. Она обеспечивает передачу мощности каскада Сулакских ГЭС в объединенную энергосистему Юга. В числе потребителей – крупные промышленные объекты, среди которых завод «Дагдизель», предприятия «Каспий-2», «Каспийская компания нефтяных месторождений», «Нефтегазресурс» и другие.