Завершен монтаж птицезащитного оборудования на воздушных линиях электропередачи в северной части Воронежской области. Эти работы повысят надежность электроснабжения населения Воронежа, а также Аннинского, Данковского, Рамонского, Новоусманского и Каширского районов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов РЖД. Кроме этого оснащение опор ЛЭП птицезащитными устройствами минимизирует риски поражения пернатых электрическим током, снижает количество технологический нарушений, связанных с жизнедеятельностью птиц.

Работы выполнены линиях 220 кВ «Новая – Кировская», «Южная – Усмань Тяговая» и «Кировская – Овощи Черноземья». Монтаж выполнялся силами специализированной подрядной организации. Всего установлено более 1000 единиц оборудования.

В целях минимизации рисков отключений потребителей и обеспечения безопасности птиц от поражения электрическим током, компания оборудует линии электропередачи птицезащитными устройствами антиприсадочного типа. Этот гуманный способ защиты техногенных объектов препятствует посадке птиц на опоры в непосредственной близости от токоведущих частей и вынуждает искать их более безопасные места для отдыха и гнездования.

На территории Воронежской области обитает около 300 видов птиц. Из них 123 вида занесены в Красную книгу - белые и черные аисты, степной орел, большая белая цапля, лебеди, журавли и др. По данным статистики, до 15% технологических нарушений в магистральных электрических сетях Центральной России связано с жизнедеятельностью пернатых.