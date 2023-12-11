РусГидро завершило замену гидроагрегатов Майнской ГЭС

На Майнской ГЭС завершены работы по замене гидроагрегата со станционным номером 2. Это последний из трех гидроагрегатов станции, которые были обновлены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Изначально установленные на Майнской ГЭС гидроагрегаты, введенные в эксплуатацию в 1980-х годах, выработали нормативный срок службы и достигли высокой степени износа. Их замена позволила устранить ограничения располагаемой мощности станции в размере 96 МВт и довести ее до проектной величины 321 МВт.

В ходе работ были заменены все гидротурбины, гидрогенераторы, системы управления гидроагрегатами и вспомогательное оборудование. Новое оборудование изготовлено российскими предприятиями – компанией «Силовые машины» и заводом «ЭЛСИБ», монтаж гидроагрегатов выполнило АО «Гидроремонт-ВКК» (дочернее общество РусГидро).

Одновременно с гидроагрегатами на Майнской ГЭС были заменены силовые трансформаторы, отработавшие нормативный срок службы. Новые трансформаторы отечественного производства оборудованы современными системами мониторинга и безопасности. Их замена производилась поэтапно – по одному трансформатору в год и была синхронизирована с заменой гидроагрегатов.

Обновление Майнской ГЭС не ограничилось гидроагрегатами и трансформаторами. Также заменено устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели и электрические защиты. Кроме того, на станции обновлено маслохозяйство и электрооборудование собственных нужд.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС – 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 50 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии.

Саяно-Шушенская и Майнская ГЭС функционируют в штатном режиме, вырабатывая электроэнергию в соответствии с потребностями энергосистемы.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 586 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 135 гидротурбин, 123 генератора, 95 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.