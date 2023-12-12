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Более 30 аэропортов РФ оборудуют средствами обнаружения и противодействия беспилотникам

12 декабря 2023, 14:15 379 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Более 30 российских аэропортов планируется оснастить средствами обнаружения и противодействия беспилотникам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению Международного форума "Цифровая транспортация" и подведению предварительных итогов цифровой трансформации транспортной отрасли, заявил начальник управления организации использования воздушного пространства Росавиации Сергей Мартыненко.

"В рамках этой задачи [обеспечения инфраструктуры воздушного транспорта] планируется оснащение 31 аэропорта техническими средства обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам, оснащение систем обеспечения информационной безопасности инфраструктуры", - сказал Мартыненко.

Мартыненко пояснил, что такая мера рассматривается в рамках федерального проекта развития инфраструктуры, обеспечения безопасности и формирования специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем.

"Могу сказать, что этот проект уже одобрен. Росавиация в полной мере с 2024 года приступает к его реализации", - добавил он. 

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Строительство ВПК (военно-промышленный комплекс) 

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