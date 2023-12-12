Около 50 бригад филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» в составе порядка 160 человек и 59 единиц техники и спецтехники практически в круглосуточном режиме работали, чтобы стабилизировать ситуацию с электроснабжением, упомянутых в предостережении Пермского УФАС населенных пунктов Пермского муниципального округа: Култаево, Мокино, Ласьва, Горный и ряда других. Из-за аномальных холодов только за первые сутки нагрузки на подстанции и центры питания в распределительной сети здесь возросли от 20 до 50%.

В течение шести дней, начиная с 6 по 11 декабря, в условиях аномально низких (до -35 градусов) температур энергетиками филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» выполнены работы по установке разгрузочной ТП в поселке Горный, замене ключевого оборудования, в т. ч. 11 трансформаторов в Култаево, Мокино, Берег Камы, Заполье, Броды и других населенных пунктов на более мощные и 10 выходов из ТП на большее сечение, а также замена и ремонт вышедших из строя защит энергообъектов. До конца текущего года энергетики планируют установить в проблемных населенных пунктах – Берег Камы, Мокино, Броды еще 3 разгрузочных трансформаторных подстанции, кроме того заменить 3 трансформатора на более мощные, а также провести мероприятия по перераспределению нагрузок на 5 воздушных линиях 0,4 кВ.

Специалисты филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» продолжают работы в режиме повышенной готовности. В настоящее время энергетики выполняют точечные заявки жителей Пермского муниципального округа.

Отметим, что замену силовых трансформаторов и другие мероприятия по стабилизации ситуации с электроснабжением энергетики проводят как вынужденную дополнительную меру на негазифицированных территориях, несмотря на выполненный объемный комплекс работ в преддверии зимы. Кроме того, осуществляется контроль энергопотребления клиентами в соответствии с их заявленной мощностью. Многие клиенты подавали заявки на технологическое присоединение на тот момент по более доступной льготной категории всего на 15 киловатт. Фактический объем используемой клиентами электрической мощности оказывается гораздо выше. Так, дом с электроотоплением площадью более 100 м2 с учетом всей бытовой техники фактически потребляет до 30 киловатт.

Отметим, что во всем контуре компании «Россети Урал» в минувшие выходные дни в круглосуточном режиме на энергообъектах работало более 210 бригад в составе более 760 человек, а также более 240 единиц техники. Ситуация с электроснабжением пригородных территорий городов-миллионников в контуре ПАО «Россети Урал» находится под личным контролем руководства компании.