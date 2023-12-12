Совет Агентства по ядерному регулированию (NDK) Турецкой Республики выдал акционерному обществу «Аккую Нуклеар» (компания Госкорпорации «Росатом», реализующая проект строительства АЭС «Аккую») разрешение на ввод в эксплуатацию первого энергоблока.

«Лицензирование — исключительно важная стадия, пронизывающая все этапы жизненного цикла атомной электростанции: выбор площадки, проектирование, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. В случае с АЭС „Аккую“ — первой атомной электростанцией в Турции — все этапы лицензирования мы проходим впервые. При этом национальный регулятор опирается на опыт выдачи лицензий и других разрешительных документов в России, где успешно эксплуатируются уже четыре аналогичных энергоблока с реакторами ВВЭР-1200. Решение Агентства по ядерному регулированию Турции о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС „Аккую“ подтверждает, что мы выполнили все требования турецкого законодательства, международных стандартов сооружения АЭС, — и готовы двигаться дальше. Хочу отметить труд наших специалистов, подготовивших заявочную документацию, экспертов NDK, участвовавших в рассмотрении заявки, и конечно, строителей и монтажников, своевременно обеспечивших готовность первого энергоблока к этапу ввода в эксплуатацию. С получением разрешения на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС „Аккую“ мы выходим на новый, важный и ответственный этап в жизни проекта», — отметила генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Анастасия Зотеева.

Следующий этап лицензирования АЭС «Аккую» — получение лицензии на эксплуатацию первого энергоблока, которая позволит приступить к загрузке ядерного топлива в реактор и начать предпусковые контрольные операции. В настоящее время специалисты АО «Аккую Нуклеар» продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение лицензии.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

По условиям Межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учетом получения лицензии на строительство энергоблока № 1 в 2018 году, этот срок означает 2025 год. При этом участники проекта прилагают все усилия, чтобы в юбилейном для Турецкой Республики 2023 году обеспечить готовность к началу пусконаладочных работ на блоке № 1.

Российская Госкорпорация «Росатом» — мировой лидер среди вендоров по числу сооружаемых АЭС. Портфель заказов Росатома составляет 33 проекта в 10 странах. Госкорпорация предлагает своим партнерам комплексные референтные решения, позволяющие реализовывать широкий спектр проектов в области ядерной энергетики. Росатом участвует в создании ядерной инфраструктуры, готовит квалифицированные кадры, выстраивает цепочки поставщиков, обеспечивает поставки топлива, а также экспертную поддержку в процессе эксплуатации и сервисного обслуживания АЭС.

Россия продолжает вести конструктивный диалог со своими зарубежными коллегами, развивая сотрудничество со странами из всех уголков мира и активно формируя многополярную систему международных отношений. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.