ГУП РК «Крымэнерго» в первой декаде декабря 2023 года реализует комплекс технических мероприятий по обеспечению электроэнергией новых абонентов на территории Керченского городского округа. ГУП РК «Крымэнерго» уделяет большое внимание подключению к электросетям как бытовых потребителей, так и социально важных объектов.

6 декабря 2023 года специалисты сетевой компании электрифицировали модульный зал для занятий художественной гимнастикой на территории общеобразовательной школы № 26 в г. Керчи. В общей сложности спортивному залу выдано 150 кВт мощности. Новый комплекс площадью более 1000 кв. м построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» для развития художественной и эстетической гимнастики в г. Керчи.

4 декабря усиленные бригады энергетиков приступили к возведению сетевой инфраструктуры в п. Героевское. Для подачи электроэнергии на электроустановки канализационно-насосной станции будет смонтирована двухтрансформаторная подстанция 630 кВА и проложено 3 км линии электропередачи напряжением 6 кВ. Окончание работ намечено на конец декабря 2023 года.

Наряду с этим в рамках реализации договоров о технологическом присоединении сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» продолжают подключать к электросетям земельные участки в керченских кооперативах «Рудник», «Заря», «Радуга», «Степное-1»: выполняется монтаж воздушных ЛЭП 0,4 кВ и установка интеллектуальных приборов учета.