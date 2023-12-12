Началось строительство автомобильного обхода Алушты в Крыму

Компания "ВАД" начала работы по строительству автомобильного обхода Алушты, их общая стоимость превысит 22 млрд рублей, сказал глава Крыма Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Ведутся работы по строительству объездной дороги в обход города Алушты, которая пройдет через село Изобильное с выходом за городской чертой. Работы выполняет подрядчик АО "ВАД", — отметил Аксенов.

Он сообщил, что из-за горного рельефа местности предусмотрено сооружение удерживающих подпорных стен, строительство двух транспортных развязок на разных уровнях и девяти искусственных сооружений: моста через реку Улу-Узень, двух путепроводов, виадука длиной более 178 метров и пяти путепроводов тоннельного типа.

"Дорога будет четырехполосной. Стоимость строительства объекта — более 22,4 млрд рублей, срок завершения работ — конец ноября 2026 года", — сказал Аксенов.

Глава республики уточнил, что сейчас идет подготовительный этап: подрядчик организует дорожное движение на время работ, готовит строительные площадки и переустройство сетей связи.

АО "ВАД" в апреле по распоряжению Аксенова определено единственным исполнителем работ по строительству обхода Алушты протяженностью 7,8 км как второго этапа проекта по строительству и реконструкции автомобильной дороги граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта на участке 155-180 км (от села Перевального Симферопольского района до Алушты).

Сейчас "ВАД" заканчивает строительство восьмого этапа трассы "Таврида" на территории Севастополя и продолжает строительство второго и третьего этапов трассы Симферополь — Евпатория — Мирный.

Компания "ВАД" создана в 1994 году в Санкт-Петербурге, в январе 2017 года перерегистрирована в Вологде. Она была единственным исполнителем работ по строительству трассы "Таврида", которая стала федеральной и создавалась за счет средств госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.