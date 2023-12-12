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Собянин утвердил проект планировки части территории "Алабушево"

12 декабря 2023, 15:00 367 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Правительство Москвы утвердило проект планировки части промзоны «Алабушево» — крупнейшей площадки технополиса «Москва». Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram.

«Утвердили проект планировки части промзоны "Алабушево" — крупнейшей площадки особой экономической зоны "Технополис «Москва". Реорганизуем территорию площадью больше 10 гектаров в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. По программе комплексного развития территорий построим современные объекты производственного и общественно-делового назначения. Также планируем развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство разворота на проспекте Генерала Алексеева», — написал мэр.

Сергей Собянин также подчеркнул, что новые объекты на территории «Алабушево» позволят организовать примерно две тысячи рабочих мест.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. ОЭЗ была создана в 2006 году, но ее активное развитие началось после передачи проекта Правительству Москвы в 2016 году.

Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Действуют режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. По завершении строительства объекта недвижимости предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости.

Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево») ОЭЗ превышает 275 га. На них локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента. Создано свыше 16 тысяч рабочих мест. Накопленный объём инвестиций компаний превышает 160 миллиардов рублей.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Отрасль: Строительство 

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