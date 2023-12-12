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Технопарк появится в Нижегородском районе Москвы по КРТ

12 декабря 2023, 16:00 368 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Технопарк и производства построят на территории неэффективно используемого участка в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества (ДГИ).

"Согласно проекту решения, здесь планируется построить современные производства и технопарк. Прилегающая территория будет благоустроена. Также на участке обустроят улично-дорожную сеть", — рассказал руководитель ДГИ Максим Гаман, говоря об участке в Нижегородском районе.

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, участок площадью 14,48 га находится по адресу: Рязанский проспект, владение 2. В проект вложат более 30 млрд рублей, а ежегодный доход для города составит не менее 2,7 млрд рублей.

Напомним, что в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются жилье, дороги и необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОПАРК, КРТ
Отрасль: Строительство 

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