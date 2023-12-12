Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада смонтировали две новые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Харовск – Коноша», что повысило надежность связи энергосистем Архангельской и Вологодской областей.

На ЛЭП установлены современные многогранные стальные опоры отечественного производства, которые характеризуются повышенной устойчивостью к ветровым и гололедным нагрузкам, коррозионному воздействию. Их преимуществами являются также удобство транспортировки к месту проведения работ, вандалостойкость и долговечность (срок службы – не менее 35 лет).

Необходимость замены опор выявлена в ходе планового обследования ЛЭП с применением ультразвукового метода диагностики. При монтаже конструкций было задействовано шесть единиц техники: кран, буровая установка, тягач с тралом, экскаватор, гусеничный вездеход и бригадный автомобиль повышенной проходимости.

Линия электропередачи 220 кВ «Харовск – Коноша» протяженностью 124,5 км участвует в электроснабжении потребителей южный районов Архангельской и Вологодской областей, в том числе объектов Северной железной дороги.