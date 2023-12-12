Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о комплексном развитии территории нежилой застройки в селе Приветном городского округа Алушта Республики Крым. Инвестиционный проект КРТ станет первым, реализуемым на основании решения Правительства. Он поможет создать комфортные условия для жизни граждан, изменить облик южного побережья региона и увеличить туристический поток, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.
«Вопрос инфраструктурного развития Республики Крым и города Севастополя находится на особом контроле. На полуострове реализуется масштабный комплекс мероприятий в рамках госпрограммы социально-экономического развития субъектов, которая нацелена на повышение качества жизни граждан, их обеспечение необходимой инфраструктурой и привлечение инвестиций в экономику. Ещё одним шагом в выполнении этих задач станет проект комплексного развития территории в Алуште, благодаря которому планируется построить комфортное жильё, гостиницы, больничный комплекс с родильным домом, школу, детские сады, развлекательный комплекс, объекты быстрого питания и уличной торговли. Всего будет построено порядка 3 млн кв. м недвижимости», – сказал Марат Хуснуллин.
Проект будет реализован силами дочерней компании ППК «Фонд развития территорий» до конца 2032 года.
«Общая площадь развиваемой территории в Крыму составляет 480,6 га. Инвестиционный проект направлен на развитие Южного берега Крыма, он обеспечит граждан необходимой социальной, инженерной, транспортной и туристической инфраструктурой, новыми рабочими местами, поможет привлечь инвестиции в регион и увеличить туристический поток. В целом механизм комплексного развития территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития в настоящее время», – отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
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