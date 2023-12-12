Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы на 2023 год провели технические мероприятия на более 800 км линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения и 40 трансформаторных подстанциях в городе Армавире, а также Кавказском, Гулькевичском, Новокубанском, Успенском и Отрадненском районах Краснодарского края. На плановый ремонт и обслуживание энергообъектов направлено более 145 млн рублей.

Энергетики заменили 36 км провода, смонтировали свыше 700 новых опор и 4,7 тыс. изоляторов взамен старых, расчистили от деревьев и кустарников 63 га трасс воздушных линий. Это необходимо для обеспечения безопасной работы оборудования во время сильных ветровых нагрузок и налипания снега.

Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения более 600 тыс. жителей, социально значимых объектов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и учреждений здравоохранения, расположенных в восточных районах Кубани.

– В этом году по многим позициям мы превысили плановые показатели ремонтной кампании. Заметно перевыполнен объем ремонтов линий электропередачи низкого напряжения – по плану он составлял 619 км ЛЭП, фактически выполнено 720 км ЛЭП. Также перевыполнен объем по ремонту силовых трансформаторов – в этом году капитальный ремонт прошли 75 установок. Это обеспечит дополнительную надежность сетевого хозяйства не только этой зимой, но и на продолжительный период в будущем, – отмечает главный инженер Армавирских электрических сетей Александр Попов.

Специалисты также подготовили к пиковым нагрузкам 10 крупных центров энергопитания 35-110 кВ. Среди них подстанции «Отрадная» в Отрадненском районе, «Гулькевичи» в Гулькевичском районе и «КНИИТИМ» в Новокубанском районе. На энергообъектах взамен устаревших реле автоматической частотной разгрузки специалисты смонтировали современные микропроцессорные устройства. Новые устройства противоаварийной автоматики позволяют с высокой точностью определять и предотвращать развитие нештатных ситуаций.

Армавирские электрические сети обслуживают территорию общей площадью порядка 10 тыс. кв. км с численностью населения свыше 600 тысяч человек. В зону обслуживания филиала входят пригород Армавира и пять административных районов Краснодарского края: Успенский, Отрадненский, Новокубанский, Гулькевичский и Кавказский.